Астероид упал в России

Вечером 3 декабря в Якутии (Россия) упал астероид, сообщает Zakon.kz.

Это произошло примерно в 22:14 (по времени Астаны). Он вошел в атмосферу над городом Ленском.

Как пишет РБК, Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивало диаметр небесного тела в 70 см.

Точное место падения еще неизвестно. И есть ли оно вообще. Так как большая часть астероидов такого размера не достигают поверхности Земли и сгорают в атмосфере. О чем свидетельствуют и видео очевидцев этого редкого события.

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«К счастью, астероид прошел над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена. Жители Олекминского и Ленского районов этой ночью могли наблюдать кометоподобный хвост и вспышки», – сообщили в якутском управлении МЧС.

Алан Фицсиммонс из Королевского университета Белфаста (Великобритания) отмечал, что объект такого размера не представляет опасности для людей, находящихся на Земле.

У меня дома астероид упал, посмотрите какая красота.Скучаю по родине💔P.s. Это Якутия. pic.twitter.com/gnWhYF0yXc — Дарья 🖤 (@Dashawriter) December 3, 2024

«Он небольшой, но все равно будет довольно впечатляющим. Над местом падения будет темно, и на несколько сотен километров вокруг будет виден очень яркий огненный шар в небе», – сказал астроном.

Как пишет iXBT, несмотря на то, что все прошло «по сценарию», ученым все же предстоит поработать. Нужно попытаться точно определить место падения возможных фрагментов астероида. Их изучение поможет уточнить состав астероида и, возможно, узнать больше о его происхождении. Во-вторых, сам факт столкновения с астероидом, пусть и небольшим, напоминает о том, что космическая угроза вполне реальна. И поэтому ученые всего мира постоянно работают над системами обнаружения и, что еще важнее, предотвращения столкновений с более крупными и опасными объектами.