Астронавт НАСА, застрявший в космосе, сообщает о «странных звуках», исходящих из капсулы

Астронавт НАСА на МКС 31 августа сообщил, что слышал «странный шум», исходящий от космического корабля Boeing Starliner, всего за несколько дней до того, как он должен был покинуть станцию и вернуться на Землю на автопилоте, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, Starliner должен покинуть Международную космическую станцию 6 сентября и вернуться на Землю на автопилоте. Однако астронавт Бутч Уилмор связался по радио с Центром управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы узнать о шуме.

На аудиозаписи обмена Уилмор держит телефон у динамиков, чтобы Центр управления полетами мог услышать шум, о котором он говорил. Через устройство Уилмора можно услышать пульсирующий звук, исходящий с постоянными интервалами.

В Центре управления полетами сообщают, что запись исследуют.

Уилмор поясняет, что звук исходит из динамика внутри Starliner.

Таким образом NASA решило, что слишком рискованно возвращать Уилмора и Суни Уильямс до февраля. Первоначально астронавты планировали недельную поездку в начале июня, но миссия увязла в проблемах из-за отказов двигателей и утечек гелия.