Астронавты не могут вернуться на Землю из-за несовместимости скафандров SpaceX и Boeing

‌NASA анализирует риск, связанный с возвратом Суни Уильямс и Бутча Уилмора с МКС. Аппарат Starliner компании Boeing из-за технических проблем не может возвратить их домой, так что агентству приходится разрабатывать планы мероприятий на случай ЧС, сообщает Zakon.kz.

Невзирая на заверения NASA об исправности Starliner, проблема состоит в несовместимости скафандров от SpaceX и Boeing, и это создает дополнительные угрозы.

Изначально NASA и не настаивало на создании совместимых решений со стороны компаний. Тем не менее у агентства есть запасной план: в грядущую миссию Crew-9 могут включить двух членов команды, а не четверых, и тогда Уильямс и Уилмор получат запасные скафандры.

Вне зависимости от конечного решения, отказ от Starliner нанесет значительный репутационный удар по Boeing и космическому агентству, вложившим в проект млрд долларов.