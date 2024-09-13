Астронавты SpaceX Crew Dragon отдалились от Земли дальше, чем любой человек за 50 лет

Экипаж первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, которая стартовала на корабле Crew Dragon 10 сентября, уже приступил к проведению исследований на околоземной орбите, сообщает Zakon.kz.

Сейчас астронавты поднялись на высоту 1400 км.

«Мы поднимемся на очень большую высоту, куда люди не поднимались уже более 50 лет», – сказал миллиардер Джаред Айзекман еще перед стартом миссии Polaris Dawn.

Пару часов назад Илон Маск подтвердил, что корабль уже поднялся на высоту 1400 км.

«Астронавты Crew Dragon сейчас находятся дальше от Земли, чем любой человек за более чем полвека!».Американский миллиардер Илон Маск

Всего было получено 36 заявок на проведение экспериментов от 31 организации.

В ходе миссии должен состояться первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

Ими станут миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис, их выход в космическое пространство намечен на третий день полета. Пилот экипажа Скотт Потит и инженер Анна Менон будут контролировать происходящее изнутри. Выход в космос состоится на высоте порядка 700 км от поверхности Земли.