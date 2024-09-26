Астрономы обещают огненное кольцо 2 октября: где его найти

Второе солнечное затмение 2024 года произойдет 2 октября. Это затмение будет кольцеобразным. Такое интересное астрономическое явление будет наблюдаться на юге Южной Америки, в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте Московского планетария:

«Когда Луна находится намного дальше от Земли, ее угловой размер меньше углового размера Солнца, поэтому во время затмения Луна не полностью закрывает поверхность Солнца, и вокруг Луны появляется яркое кольцо. Поэтому затмение, происходящее в это время, называется кольцевым солнечным затмением».

Также эксперты уточнили, что затмения Солнца и Луны случаются раз в полгода с периодом между ними в две недели. В это время Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Лунное затмение наблюдается, когда в центре оказывается Земля, а солнечное – если в середине будет Луна.

Кольцевое затмение будет наблюдаться в Чили и на юге Аргентины. Частичное – на юге Северной Америки, большей части Южной Америки, в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Антарктиде.

Впрочем, это не единственное явление, которому стоит уделить внимание. Октябрь 2024 года начнется с затмения Солнца, затем пройдут два осенних звездопада, перигей яркой кометы и суперлуние года.