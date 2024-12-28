Ателье фасадов, склад

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: проспект Космонавтов, 107 к12

Индекс: 620058.0

Телефон: +7 (343) 302‒03‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://a-fasad.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком