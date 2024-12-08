Атлант, компания
город: Бердск
Район: Бердск городской округ
Адрес: Промышленная, 38 к1
Индекс: 633004.0
Телефон: +7 (383) 239‒27‒72
Мобильный Телефон: +7‒983‒310‒55‒95
Сайт: http://atlant54.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные блоки, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду