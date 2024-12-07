Атлант-ОПТ, торговая компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Громова, 17/2

Индекс: 630106.0

Телефон: +7 (383) 246‒10‒35

Мобильный Телефон: +7‒913‒466‒19‒90

Сайт: http://www.atlantopt.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк