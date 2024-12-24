Ав-строй

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Северный проезд, 8/1

Индекс: 630088.0

Телефон: +7 (383) 214‒02‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn—-7sbg3aylgi.xn--p1ai

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк