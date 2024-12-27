Авантаж, производственная компания
город: Каменск-Уральский
Район: Каменск-Уральский городской округ
Адрес: Каменская, 81а
Индекс: 623426.0
Телефон: +7 (3439) 37‒05‒05
Мобильный Телефон: +7‒900‒041‒23‒33
Сайт: http://avantazh-ku.ru
вид деятельности: Жалюзи, Заборы / Ограждения, Натяжные потолки, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: выходной, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк