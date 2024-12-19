Аверс, торгово-монтажная компания

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: улица Карла Маркса, 461

Индекс: 392024.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒510‒80‒40

Сайт: http://aversstroy.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду