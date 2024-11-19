Австралийка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, стала жертвой романтического мошенничества

Австралийская пенсионерка, обвиняемая в контрабанде метамфетамина в чемодане, предстала перед японским судом почти через два года после ареста. Она утверждает, что невиновна и что ее обманом заставили пронести метамфетамин в чемодане, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Донна Нельсон арестована с 2 кг стимуляторов, но дочери женщины утверждают, что она невиновна.

58-летняя Нельсон рассказала, что получила чемодан от мужчины, с которым познакомилась в социальных сетях, и привезла его из Лаоса в Токио, как и было сказано.

По словам прокуроров, она должна была встретиться с мужчиной в Японии, но он так и не появился.

Ее арестовали на месте и позднее предъявили обвинения за оборот стимуляторов и нарушение таможенных правил. Судебный процесс над ней еще состоится.