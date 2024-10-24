Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Жительницу Австралии спасли после того, как она провела семь долгих часов застрявшей вверх ногами в расщелине между двумя валунами, пытаясь достать свой телефон в австралийской долине Хантер, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, провалилась в двухметровую расщелину между двумя валунами, но в итоге повисла за ноги вниз головой и не смогла выбраться.

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

Об этом сообщили в службе скорой помощи Нового Южного Уэльса. Долина Хантер находится к северу от Сиднея в Новом Южном Уэльсе.

Друзья попытались освободить пострадавшую, но безуспешно, и после того, как она провисела вверх ногами больше часа, они позвонили по номеру службы экстренной помощи в Австралии Triple Zero.

Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов

В итоге женщина отделалась лишь царапинами и синяками. При этом спасатели не смогли вернуть ее телефон.

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