Австралийские пожарные устроили «горячую» фотосессию для фирменного календаря

Пожарные Австралии презентовали календарь на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Австралийский проект Firefighters существует с 1993 года. Для его выпусков местные пожарные делают фото с домашними животными. Доход от продажи традиционного календаря идет в фонд помощи пострадавшим от ожогов.

«Интересно, после выхода этого календаря у них не прибавится работы? Кто-то может ради приезда такой команды и траву поджечь», – пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

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