Австралийские пожарные устроили «горячую» фотосессию для фирменного календаря

Австралийские пожарные устроили «горячую» фотосессию для фирменного календаря

Австралийские пожарные устроили "горячую" фотосессию для фирменного календаря

Пожарные Австралии презентовали календарь на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Австралийский проект Firefighters существует с 1993 года. Для его выпусков местные пожарные делают фото с домашними животными. Доход от продажи традиционного календаря идет в фонд помощи пострадавшим от ожогов.

«Интересно, после выхода этого календаря у них не прибавится работы? Кто-то может ради приезда такой команды и траву поджечь», – пишут комментаторы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aus Firefighter Calendar (@australianfirefighterscalendar)

Главный герой фильма «Терминатор» тоже не сидит без дела. 18 сентября он получил докторскую степень в университете.

youcanchoose

Финал Кубка Лиг 2024: «Женис» встретится с «Астаной»

Финал Кубка Лиг 2024: «Женис» встретится с «Астаной»

За хейт в адрес жены Владислав Бакальчук получил дизлайки

В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Российские таможенники не пропустили в страну 17 тонн казахстанского перца

Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Гигантские панды вернутся в Китай из Финляндии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.