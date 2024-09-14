Австрийку осудили за смертельное заражение соседа COVID-19

Австрийку осудили за смертельное заражение соседа COVID-19

Австрийку осудили за смертельное заражение соседа COVID-19

В Австрии женщину признали виновной в смертельном заражении соседа COVID-19 в 2021 году. Это ее второй обвинительный приговор за год, связанный с пандемией, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, судья приговорил 54-летнюю женщину к четырем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 800 евро (425 683 тенге) за убийство по грубой неосторожности.

Пострадавший, который также был онкологическим больным, умер от пневмонии, вызванной коронавирусом. Вирусологический отчет показал, что ДНК вируса совпадала как у покойного, так и у 54-летней женщины, что доказывает, что обвиняемая «почти на 100 процентов» передала его.

Также женщина была осуждена за преступление, связанное с COVID, прошлым летом. Ее приговорили к трем месяцам условного заключения за преднамеренное подвергание людей опасности посредством инфекционных заболеваний. Но тогда ее оправдали по обвинению в убийстве по грубой неосторожности.

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