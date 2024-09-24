Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Автобус с туристами перевернулся близ города Невшехир в центральной части Турции, пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Sabah, автобус направлялся из Невшехира, рядом с которым находится популярный среди туристов регион Каппадокия, в Аланью (провинция Анталья).

По предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция.

Пострадавшие госпитализированы.

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