Автобус въехал в группу школьников с родителями в Китае, погибли 11 человек

В уезде Дунпин провинции Шаньдун Китая 3 сентября 2024 года произошла жуткая авария, унесшая жизни 11 человек, в том числе детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CCTV, ДТП произошло в 7:27. Водитель автобуса, забиравший студентов, на перекрестке потерял управление и сбил 24 человека, стоявших на обочине. Издание отмечает, что это были школьники и их родители.

По последним данным, в результате погибли 11 человек (шесть взрослых и пятеро детей). Один человек находится в критическом состоянии, у 12 человек жизненные показатели стабильны.

Водителя автобуса задержали. Причины аварии устанавливаются.

山东泰安一中学附近交通事故,已造成11人死亡,学生5人家长6人 pic.twitter.com/JfYE8v5wxM — 东津晓渡(互fo必关) (@xujiecun1) September 3, 2024

Стоит отметить, что медики развернули пункт сбора крови для пострадавших прямо на месте трагедии. Нашлось много желающих помочь.

道路千万条，安全第一条！9月3日，山东省东平县发生一起道路交通事故，致6名家长5名学生遇难，有人受伤。不少市民自发为伤者献血！#山东 #东平 #泰安交通事故致11人遇难 #当地居民自发为事故伤者献血 #开学季 #公交车 #失控致 pic.twitter.com/cUp4xaL4oc — 熊猫指南PandaGuide (@visionsichuan) September 3, 2024

В Турции 2 сентября учительница сбила насмерть школьницу.