Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Болид Шумахера с последнего сезона в чемпионате мира по «Формуле-1» выставили на аукцион, сообщает Zakon.kz.

По оценкам экспертов, автомобиль может уйти с молотка за 15 млн долларов. Об этом пишет газета The Mirror.

Выяснилось, что мменно на этой машине Шумахер одержал пять побед в 2006 году. Торги запланировали на 14 ноября. Место проведения аукциона организаторы выбрали Нью-Йорк.

Также на аукцион Sotheby’s впервые выставят картину, созданную человекоподобным роботом. За работу организаторы рассчитывают выручить от 120 до 180 тыс. долларов. А руководство «Формулы-1» подписало контракт на один млрд долларов с производителем шампанского.

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