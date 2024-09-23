Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров

Верховный лидер Ирана выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Табасе, сообщает Zakon.kz.

Он обратился к ним 22 сентября на своей странице в Х.

«Приношу соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также жителям этого района в связи с трагическим инцидентом на угольной шахте в Тебесе, где погибло и пострадало такое количество рабочих».Аятолла Хаменеи

В этот день 50 человек погибли при взрыве в шахте в провинции Южный Хорасан.

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