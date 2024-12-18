Айс проф, производственно-монтажная фирма

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: улица Мазита Гафури, 50 к2

Индекс: 420108.0

Телефон: +7 (843) 296‒98‒16

Мобильный Телефон: +7‒917‒258‒11‒97

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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