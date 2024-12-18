Айс проф, производственно-монтажная фирма
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Мазита Гафури, 50 к2
Индекс: 420108.0
Телефон: +7 (843) 296‒98‒16
Мобильный Телефон: +7‒917‒258‒11‒97
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк