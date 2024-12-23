Азбука дома, компания

город: пос. Берёзки

Район: Солнечногорск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (495) 500‒73‒39

Мобильный Телефон: +7‒925‒027‒26‒72

Сайт: http://azbykadoma.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк