Азбука кровли и фасада, офис

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Часовая, 6

Индекс: 630098.0

Телефон: +7 (383) 380‒60‒90

Мобильный Телефон: +7‒913‒726‒85‒00

Сайт: http://akif54.com

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: с 10:00 до 14:00 (по предварительному звонку: сб-вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду