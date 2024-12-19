Азбука кровли, торговая компания

город: Брянск

Район: Брянск городской округ

Адрес: улица Карачижская, 107

Индекс: 241520.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒295‒13‒23

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду