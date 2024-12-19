Азбука кровли, торговая компания
город: Брянск
Район: Брянск городской округ
Адрес: улица Карачижская, 107
Индекс: 241520.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒295‒13‒23
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду