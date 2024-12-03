Азбука отделки, торгово-строительная компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: бульвар Гагарина, 64
Индекс: 614077.0
Телефон: +7 (342) 299‒99‒93
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.krovliafasad.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк