Азбука отделки, торгово-строительная компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: бульвар Гагарина, 64

Индекс: 614077.0

Телефон: +7 (342) 299‒99‒93

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.krovliafasad.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк