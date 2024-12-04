Азбука ремонта, магазин

город: Кемерово

Район: Кемеровский городской округ

Адрес: Красноармейская улица, 118

Индекс: 650000.0

Телефон: +7 (3842) 34‒92‒50

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:50, Вт: с 09:00 до 18:50, Ср: с 09:00 до 18:50, Чт: с 09:00 до 18:50, Пт: с 09:00 до 18:50, Сб: с 09:00 до 16:50, Вс: с 10:00 до 16:50

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк