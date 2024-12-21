Азбука Стройки, торгово-производственная компания
город: пос. Элитный
Район: Новосибирский район
Адрес: Советское шоссе, 1а
Индекс: 630541.0
Телефон: +7 (383) 235‒94‒68
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/MLrx2tRRHK
вид деятельности: Биотопливо, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Измерительный инструмент, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Резиновые покрытия / Комплектующие, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие стр
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк