Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, передает Zakon.kz.

«Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС», – цитирует Report слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

18 августа посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль заявил о том, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС.

БРИКС – межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Тогда посол сказал: «Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе».

В конце июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.

youcanchoose

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Ида Галич поздравила родителей с 40-летием совместной жизни

Корпорация Google подала иски в суды Британии и США на российские телеканалы

Корпорация Google подала иски в суды Британии и США на российские телеканалы

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Smashbox Halo Sculpt + Glow Face Palette Палетка для контуринга и скульптурирования | Back to Cali

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Умерла женщина, считавшаяся старейшим человеком в мире

Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии

Российского блогера задержали из-за подозрений в педофилии

Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

Конго заявляет, что получит первые вакцины от оспы обезьян на следующей неделе

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.