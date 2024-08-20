Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, передает Zakon.kz.
«Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС», – цитирует Report слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.
18 августа посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль заявил о том, что страна хотела бы присоединиться к БРИКС.
БРИКС – межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
Тогда посол сказал: «Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе».
В конце июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о том, что страна направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.