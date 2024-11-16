Азизу планируют допросить по делу об убийстве Игоря Талькова

Азизу планируют допросить по делу об убийстве Игоря Талькова

Российская певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Азиза Абдурахимовна проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Свидетель прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания», – заявила Лебедева.

Игорь Владимирович Тальков – советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактер и писатель. Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг»; до этого сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб».

10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета РФ провели допрос Шляфмана, ему было предъявлено обвинение. Материалы исполненного поручения правоохранительные органы Израиля направят в петербургский суд, где процесс по делу идет в его отсутствие.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый Валерий Шляфман, тогдашний концертный директор Игоря Талькова, в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым – при попытке застрелить его из револьвера причинил смертельное ранение Талькову.

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