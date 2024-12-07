АЗКиФ

город: х. Воскресенский

Район: Анапа городской округ

Адрес: Технический проезд, 2

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒627‒90‒07

Сайт: http://www.azkf.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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