АЗКиФ

город: х. Воскресенский

Район: Анапа городской округ

Адрес: Технический проезд, 2

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒627‒90‒07

Сайт: http://www.azkf.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк