АЗКиФ
город: х. Воскресенский
Район: Анапа городской округ
Адрес: Технический проезд, 2
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒627‒90‒07
Сайт: http://www.azkf.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк