Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские Острова оказались в финансовом кризисе из-за изменения климата, бюрократии и топливной промышленности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, Багамы имеют большой долг из-за погодных катаклизмов, связанных с потеплением.

В октябре 2016 года мощный ураган 4 категории Мэтью обрушился на острова, нанеся ущерб более чем на 7 млн долларов (3 млрд 365 млн 383 тыс. 700 тенге).

В 2019 году ураган Дориан, самый сильный шторм, обрушившийся на страну, нанес ущерб в размере 3,4 млрд долларов. Годовой доход страны составляет всего 2,8-2,9 млрд долларов.

Таким образом за четыре дня было уничтожено более чем годовое количество дохода.

В настоящее время задолженность страны составляет около 10 млрд долларов.

К другим новостям мира: исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны.

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