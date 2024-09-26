Багамские острова оказались в долгах из-за мощных штормов

Багамские Острова оказались в финансовом кризисе из-за изменения климата, бюрократии и топливной промышленности, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, Багамы имеют большой долг из-за погодных катаклизмов, связанных с потеплением.

В октябре 2016 года мощный ураган 4 категории Мэтью обрушился на острова, нанеся ущерб более чем на 7 млн долларов (3 млрд 365 млн 383 тыс. 700 тенге).

В 2019 году ураган Дориан, самый сильный шторм, обрушившийся на страну, нанес ущерб в размере 3,4 млрд долларов. Годовой доход страны составляет всего 2,8-2,9 млрд долларов.

Таким образом за четыре дня было уничтожено более чем годовое количество дохода.

В настоящее время задолженность страны составляет около 10 млрд долларов.

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