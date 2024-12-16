Балт декор, Производственный цех
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Подполковника Емельянова, 234/1
Индекс: 236034.0
Телефон: +7 (4012) 37‒60‒14
Мобильный Телефон: +7‒906‒238‒05‒88
Сайт: http://dekor39.com
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Ландшафтная архитектура, Системы водоотведения, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: nan