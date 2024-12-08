Балт декор, строительно-производственная компания

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Портовая, 1

Индекс: 236039.0

Телефон: +7 (4012) 37‒60‒14

Мобильный Телефон: +7‒906‒238‒05‒88

Сайт: http://dekor39.com

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Ландшафтная архитектура, Системы водоотведения, Строительство фундамента, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:09 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк