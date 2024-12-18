Балт-проф Комплект, компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Выборгская улица, 16 ст1

Индекс: 125212.0

Телефон: +7 (499) 703‒37‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bpk.ru

вид деятельности: Автоматические двери, Замки / Скобяные изделия, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк