Бальзам для губ `CARMEX` КЛАССИЧЕСКИЙ TRIPLE FORCE в тубе 10 г
599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: губы
- Вес в упаковке: 19 г
- Текстура: восковая
- Высота упаковки: 126 мм
- Ширина упаковки: 76 мм
- Длина упаковки: 23 мм
- Тег: Гигиенические бальзамы для губ
- Раздел: для губ
- Артикул 232641
- Страна: США/ USA
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Все товары бренда Увлажняет и восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы. Бальзам CARMEX защищает от воздействия ветра, холодного воздуха и солнца; увлажняет и питает тонкую кожу губ. Бальзам является превосходной основой для макияжа губ. Многие профессиональные визажисты постоянно используют бальзамы CARMEX в повседневной жизни и работе.
Способ применения: Наносить на губы не чаще 3-4 раз в день. Дети в возрасте до 2 лет: необходима консультация с… врачом. Использование: Помогает облегчить симптомы герпеса и сухости губ.
Состав: Камфора 1,70%, белый вазелин 45,30%, ланолин, цетиловые эфиры, масло семян какао теоброма, вазелиновое масло, пчелиный воск, ментол, салициловая кислота, фенол, ванилин, ароматизатор