Бальзам для губ `CARMEX` КЛАССИЧЕСКИЙ TRIPLE FORCE в тубе 10 г

Бальзам для губ `CARMEX` КЛАССИЧЕСКИЙ TRIPLE FORCE в тубе 10 г

Бальзам для губ `CARMEX` КЛАССИЧЕСКИЙ TRIPLE FORCE в тубе 10 г

599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Вес в упаковке: 19 г
  • Текстура: восковая
  • Высота упаковки: 126 мм
  • Ширина упаковки: 76 мм
  • Длина упаковки: 23 мм
  • Тег: Гигиенические бальзамы для губ
  • Раздел: для губ
  • Артикул 232641
  • Страна: США/ USA

Все товары бренда Увлажняет и восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы. Бальзам CARMEX защищает от воздействия ветра, холодного воздуха и солнца; увлажняет и питает тонкую кожу губ. Бальзам является превосходной основой для макияжа губ. Многие профессиональные визажисты постоянно используют бальзамы CARMEX в повседневной жизни и работе.

Способ применения: Наносить на губы не чаще 3-4 раз в день. Дети в возрасте до 2 лет: необходима консультация с… врачом. Использование: Помогает облегчить симптомы герпеса и сухости губ.

Состав: Камфора 1,70%, белый вазелин 45,30%, ланолин, цетиловые эфиры, масло семян какао теоброма, вазелиновое масло, пчелиный воск, ментол, салициловая кислота, фенол, ванилин, ароматизатор

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