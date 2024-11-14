Бальзам для губ `CARMEX` КЛАССИЧЕСКИЙ TRIPLE FORCE в тубе 10 г

599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Вес в упаковке: 19 г

Текстура: восковая

Высота упаковки: 126 мм

Ширина упаковки: 76 мм

Длина упаковки: 23 мм

Тег: Гигиенические бальзамы для губ

Раздел: для губ

Артикул 232641

Страна: США/ USA



Все товары бренда Увлажняет и восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы. Бальзам CARMEX защищает от воздействия ветра, холодного воздуха и солнца; увлажняет и питает тонкую кожу губ. Бальзам является превосходной основой для макияжа губ. Многие профессиональные визажисты постоянно используют бальзамы CARMEX в повседневной жизни и работе.

Способ применения: Наносить на губы не чаще 3-4 раз в день. Дети в возрасте до 2 лет: необходима консультация с… врачом. Использование: Помогает облегчить симптомы герпеса и сухости губ.

Состав: Камфора 1,70%, белый вазелин 45,30%, ланолин, цетиловые эфиры, масло семян какао теоброма, вазелиновое масло, пчелиный воск, ментол, салициловая кислота, фенол, ванилин, ароматизатор