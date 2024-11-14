Бальзам для губ `CARMEX` ВИШНЯ в тубе SPF-15 10 г

Бальзам для губ `CARMEX` ВИШНЯ в тубе SPF-15 10 г

599 ₽ 299 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Вес в упаковке: 19 г
  • Текстура: восковая
  • Высота упаковки: 126 мм
  • Ширина упаковки: 76 мм
  • Длина упаковки: 23 мм
  • Тег: Гигиенические бальзамы для губ
  • Раздел: для губ
  • Артикул 232640
  • Страна: США/ USA

Все товары бренда Увлажняет и восстанавливает сухие, потрескавшиеся губы. Бальзам CARMEX защищает от воздействия ветра, холодного воздуха и солнца; увлажняет и питает тонкую кожу губ. Бальзам является превосходной основой для макияжа губ. Многие профессиональные визажисты постоянно используют бальзамы CARMEX в повседневной жизни и работе.

Способ применения: Обильно нанесите за 15 минут до выхода на солнце. Повторно применить: 1. После 80 минут… плавания или потоотделения. 2. Сразу после высыхания полотенцем. Интервал, через каждые 2 часа. Дети до 2 лет: необходимо проконсультироваться с врачом.

Состав: Октиноксат 7,50%, оксибензон 4,00%, вазелин, ланолин, пчелиный воск, цетиловые эфиры, ароматизатор, изопропилпальмитат, масло семян теоброма какао (какао), масло семян лимнантеса альба (пенника лугового), полипропилен, изогексадекан, полиамид 8, полигидроксистеариновая кислота, экстракт стевии ребаудианы

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