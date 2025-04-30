Бальзам для губ `CATRICE` GLAM IN GOLD меняющий оттенок тон 010 In A Gold Rush

527 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Бальзам для губ Glam in Gold Glow Lip Balm 010 In A Gold Rush — это роскошный бальзам для губ, меняющий цвет, который сочетает в себе увлажнение и нотку шика. Насыщенная глиттером и золотыми лепестками формула, которая реагирует на pH и подстраивается под естественный тон ваших губ, создавая уникальный розовый оттенок на губах. Глиттерная текстура придает губам сияние и блеск, идеально дополняя ваш повседневный образ.

Способ применения: Нанесите бальзам для губ Glam in Gold Glow Lip Balm 010 In A Gold Rush непосредственно на губы…. Вступая в реакцию с естественным pH, бальзам постепенно превращается в нежно-розовый оттенок, оставляя при этом ослепительное сияние. Наносите по мере необходимости в течение дня для максимального ухода и сияния. Идеально подходит как для повседневных, так и для торжественных случаев!

Состав: INGREDIENTS: HYDROGENATED POLYISOBUTENE, TRIDECYL TRIMELLITATE, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, OCTYLDODECANOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, HYDROGENATED POLYCYCLOPENTADIENE, DIBUTYL LAUROYL GLUTAMIDE, DIBUTYL ETHYLHEXANOYL GLUTAMIDE, ETHYLHEXYL PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL, ISOSTEARIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MICA, GOLD, LACTIC ACID, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), LINALOOL, CITRONELLOL, LIMONENE, CITRAL, GERANIOL, TIN OXIDE, CI 45410 (RED 27), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

Область использования: губы

Вес в упаковке: 26 г

Высота упаковки: 72 мм

Ширина упаковки: 20 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Декоративный бальзам для губ

Раздел: прочее

Артикул 254837

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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