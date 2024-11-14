Бальзам для губ `EAT MY` Летние ягоды SPF 30 4,8 г

269 ₽ 189 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 14 г

Высота упаковки: 162 мм

Ширина упаковки: 62 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Гигиенические бальзамы для губ

Раздел: для губ

Артикул 245311

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Этот аппетитный бальзам для губ защищает не только от сухости, но и от вредного воздействия солнечных лучей! Его формула с SPF 30 позволит твоим губам оставаться мягкими, нежными и ухоженными в любую погоду. Текстура бальзама легко скользит по коже, оставляет ощущение комфорта и радует освежающим ароматом замороженного десерта:

• масла кокоса, манго и какао смягчают и интенсивно питают

• масло алоэ вера увлажняет и успокаивает

• экстракт ромашки снимает раздражение

• пантенол восстанавливает кожу после солнца

• витамины C и E обеспечивают антиоксидантную защиту

Способ применения: Наносите бальзам на губы в течение дня по мере необходимости.

Состав: Octyldodecanol, Microcrystalline Wax, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Cocos Nucifera (Coconut) Seed Oil, Fragrance, Cera Alba, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopherol Acetate, Stevioside