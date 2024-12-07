Бальзам для умывания `ENOUGH` 8 PEPTIDE SENSATION PRO для эластичности кожи 100 мл

1 650 ₽ 850 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 178 г

Высота упаковки: 65 мм

Ширина упаковки: 65 мм

Длина упаковки: 65 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 234956

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Бальзам для умывания ENOUGH с высокой концентрацией активных компонентов преобразит Вашу кожу! Средство бережно удаляет загрязнения и остатки макияжа, мгновенно освежая кожу. Основу высокоэффективной формулы бальзама составляют пептиды, которые быстро и глубоко проникают в эпидермис, усиливают выработку коллагена и эластина, увлажняют, выравнивают и разглаживают кожу. Средство хорошо распределяется по коже, не оставляя ощущения стянутости.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства на влажные руки, вспеньте и легкими круговыми движениями… помассируйте кожу лица для очищения. Смойте теплой водой. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С

Состав: Ethylhexyl Palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-8 Isostearate, Synthetic Wax, Water, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Sodium Citrate, Citric Acid, Glycerin, Adenosine, Centella Asiatica Extract, 1,2-Hexanediol, Alcohol, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Lecithin, Polysorbate 20, Sodium Hyaluronate, Fucus Vesiculosus Extract, Prunella Vulgaris Extract, Beta-Glucan, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Sodium Ascorbyl Phosphate, Disodium EDTA, Tripeptide-29, Tripeptide-1, Hexapeptide-12, Nicotinoyl Tripeptide-35, Palmitoyl Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Pentapeptide-4, Nonapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-29, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Hexapeptide-9, Fragrance, Benzyl Benzoate, Limonene Обзор от бренда