Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей

Банды Гаити вовлекают в преступления и сексуализированное насилие все больше детей. В результате их нападения погибло 115 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, разгул преступных банд Гаити вовлекает все больше детей в преступную жизнь.

Согласно отчету, опубликованному в среду американской группой Human Rights Watch, сотни, возможно, тысячи детей присоединились к жестоким бандам за последние месяцы, члены которых заставляют детей совершать преступления и подвергают их сексуализированному насилию.

Предположительно, банды начали привлекать в свои ряды больше детей в ответ на операции правоохранительных органов против их членов, поддерживаемые ООН.

Преступные группировки контролируют почти 80% Порт-о-Пренса. Вступление в банды часто является для детей единственным вариантом получить еду и кров.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 125 тыс. детей страдают от острого голода на Гаити. Около 2,7 млн человек живут на контролируемой бандами территории, включая 500 тыс. детей.