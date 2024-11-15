Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома

Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома

Банды на Гаити вынуждают местных жителей массово покидать свои дома

14 ноября толпы жителей Гаити бежали из одного из районов столицы, который захватили банды. На фоне политических беспорядков вспыхнуло насилие. Началась стычка между членами банд и полицией, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, семьи в панике паковали матрасы и мебель в машины и несли свои вещи на головах, покидая район Солино, где в течение последних нескольких дней банды под названием «Вив Ансанм» и полиция вели ожесточенную перестрелку.

Насилие вспыхнуло в столице, когда для восстановления демократического порядка уволили временного премьер-министра. Карибская страна не проводила выборы с 2016 года, в основном из-за насилия со стороны банд.

Банды, подобные «Вив Ансанм», воспользовались моментом политического хаоса.

Они парализовали работу главного аэропорта страны, обстреляв несколько самолетов и ранив одного бортпроводника. ООН заявила, что зафиксировала 20 вооруженных столкновений в Порт-о-Пренсе всего за один день. По оценкам ООН, банды контролируют 85% города.

Поддерживаемая ООН миссия во главе с кенийской полицией, направленная на подавление банд, не смогла подавить насилие.

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