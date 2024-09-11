Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис

После дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель выступили с обращением к согражданам, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент подчеркнул, что вечером 10 сентября 2024 года американцы «своими глазами увидели, у кого есть видение и сила, чтобы двигать эту страну вперед, а не разделять нас».

«Камала Харрис станет президентом для всех американцев. Давайте приступим к работе», – написал Барак Обама в Instagram, опубликовав видео дебатов.

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Следом за супругом о дебатах высказалась и Мишель Обама.

«После сегодняшних дебатов не должно быть никаких сомнений – никаких дискуссий – Камала Харрис – единственный кандидат в этой гонке, который готов стать президентом. Я еще раз призываю всех засучить рукава и сделать что-нибудь – позвонить в банк, постучать в двери, поговорить со всеми и каждым, кого вы знаете, и призвать их проголосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза. Каждый голос будет иметь значение в этой напряженной гонке. Мы не можем позволить себе, чтобы кто-то сидел в стороне. На кону просто слишком много», – написала она в Instagram.

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В свою очередь Камала Харрис после дебатов оставила короткую запись в своем Instagram.

«Переворачиваем страницу. Присоединяйтесь к нам», – призвала она.