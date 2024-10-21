Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США

Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США

Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США

Известный государственный и политический деятель, 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и действующий президент Джо Байден 20 октября 2024 года поздравили Камалу Харрис с 60-летием, сообщает Zakon.kz.

Обама опубликовал фото с именинницей и назвал ее подругой.

«С днем ​​рождения, моя подруга Камала Харрис! Она всю жизнь боролась за людей, которым нужен голос и шанс – теперь наша очередь помочь избрать ее нашим следующим президентом. Убедитесь, что вы готовы проголосовать», – написал Барак, обращаясь к кандидату в президенты США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Barack Obama (@barackobama)

Также пост в Instagram Камале Харрис посвятил Джо Байден, который считает, что она станет великим президентом.

«С днем ​​рождения, Камала Харрис! Я горжусь тем, что ты рядом со мной, и я знаю, что ты будешь великим президентом. В твой день рождения я призываю людей запланировать голосование», – написал действующий президент США, опубликовав черно-белое фото с юбиляршей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Joe Biden (@joebiden)

youcanchoose

Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям

Фигуристка Самоделкина обратилась из США к своему папе

Фигуристка Самоделкина обратилась из США к своему папе

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Автомобиль Михаэля Шумахера выставили на аукцион

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Индианки выступили против ношения бороды мужчинами

Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу

Похоронное бюро в Польше извинилось после того, как тело выпало из катафалка на дорогу

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.