Барко строй, Офис продаж

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: улица им. Вавилова Н.И., 43а

Индекс: 410012.0

Телефон: +7 (8452) 76‒41‒00

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://barko.pro

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Продажа парковочных систем / Строительство автопаркингов, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты