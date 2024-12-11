Барко строй, торгово-монтажная компания
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: Песчано-Умётская, 10 лит 1
Индекс: 410086.0
Телефон: +7 (8452) 33‒86‒43
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://barko.pro
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Продажа парковочных систем / Строительство автопаркингов, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк