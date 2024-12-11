Барко строй, торгово-монтажная компания

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Песчано-Умётская, 10 лит 1

Индекс: 410086.0

Телефон: +7 (8452) 33‒86‒43

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://barko.pro

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Продажа парковочных систем / Строительство автопаркингов, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк