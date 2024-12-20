БашМеталлСтрой

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Индустриальное шоссе, 7/1 к1

Индекс: 450027.0

Телефон: +7 (347) 295‒91‒34

Мобильный Телефон: +7‒927‒308‒81‒82

Сайт: http://www.gk-bms.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк