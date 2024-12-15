Баско, торговый дом

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Фабричная, 25

Индекс: 630007.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒237‒31‒01

Сайт: http://www.basconsk.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк