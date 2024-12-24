Бауфасад, Склад

город: Щербинка

Район: nan

Адрес: Южная улица, 10

Индекс: 108851.0

Телефон: +7 (495) 975‒72‒35

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.baufasad.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Звукоизоляционные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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