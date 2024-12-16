Baumit, Офис

город: Москва

Район: nan

Адрес: МКАД 82 километр, 18

Индекс: 127253.0

Телефон: 8‒800‒770‒00‒45

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://baumit.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк