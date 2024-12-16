Baumit, Офис
город: Москва
Район: nan
Адрес: МКАД 82 километр, 18
Индекс: 127253.0
Телефон: 8‒800‒770‒00‒45
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://baumit.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк