Бауцентр, гипермаркет строительных и отделочных материалов

город: Новороссийск

Район: Новороссийск городской округ

Адрес: улица Золотая Рыбка, 23

Индекс: 353960.0

Телефон: +7 (8617) 308‒308

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://baucenter.ru/

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидравлическое оборудование / инструмент, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керам

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду

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