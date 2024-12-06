Бауцентр, гипермаркет строительных и отделочных материалов
город: Новороссийск
Район: Новороссийск городской округ
Адрес: улица Золотая Рыбка, 23
Индекс: 353960.0
Телефон: +7 (8617) 308‒308
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://baucenter.ru/
вид деятельности: Абразивный инструмент, Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидравлическое оборудование / инструмент, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керам
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 22:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду