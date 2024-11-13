Байден и Трамп обсудили процедуру передачу власти
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, встретился с пока еще действующим главой страны Джо Байденом. В ходе встречи, которая происходила в Белом доме, политики обсудили процесс передачи власти, сообщает Zakon.kz.
По прибытию Трампа в Белый дом, его встретила первая леди Джилл Байден. Она передала победителю выборной гонки письмо с поздравлениями для Мелании Трамп, сообщает CNN.
Кроме этого, в своем послании супруга действующего президента выразила готовность ее команды оказывать всякую поддержку и помощь Трампу.
В свою очередь Джо Байден выразил надежду на «плавный переход» власти в январе – тогда пройдет инаугурация нового президента США. Трамп тоже отметил необходимость мирной смены главы Штатов.
«Все пройдет настолько гладко, насколько это возможно, и я очень ценю это, Джо», – заявил Дональд Трамп.